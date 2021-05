3566 Punkte hat Ronja Walthaner (ASV Landau) bei einem zweitägigen Qualifikationswettkampf für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften im Siebenkampf der W15-Schülerinnen in Mainz gesammelt. Eingeladen waren Kaderathletinnen des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Nur um schlappe neun Punkte verfehlte Walthaner die Mindestpunktzahl für die deutschen Meisterschaften. Stark war sie im 80-Meter-Hürdenlauf mit 12,49 Sekunden, im Hochsprung mit 1,60 m und im Weitsprung mit 5,02 m. Die 100 m lief sie in 13,60 Sekunden. Nicht so überzeugend sind die 8,90 m im Kugelstoßen und die 26,56 im Speerwerfen. Der nächste Normwettkampf ist im Juni/Juli ebenfalls in Mainz.