Die Landauerin Ricarda Lobe ist gut in die Sommersaison gestartet. Sie habe sich stellen und antreten wollen, teilte die 27-jährige deutsche Meisterin von der MTG Mannheim nach ihrem dritten Platz bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim über die 100 Meter Hürden mit. Wechselnde Winde und starke Böen störten die Hürdensprinterinnen. Die Niederländerin Sharona Bakker siegte im Frauen-Finale in 13,11 Sekunden vor der belgischen Meisterin Mette Graversgaard (13,14) – und Lobe, die um den dritten Platz in 13,33 Sekunden gegen die vier Jahre jüngere Anne Weigold kämpfen musste. Die ganze Vorbereitung sei nicht reibungslos gewesen, erzählte Lobe. Mal hätten sie Probleme mit dem Beuger behindert, mal habe eine Prellung von einem Sturz im Training gestört. Die gebürtige Landauerin wirbt seit März für Karamalz Sprint und stand gerade im Mainathlet-Podcast Benjamin Brömme Rede und Antwort. Sie hofft, dass sie bald vom Training mit Pamela Dutkiewicz-Emmerich (TV Wattenscheid 01) profitieren kann.