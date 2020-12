Der schnellste 100-Meter- Sprinter Deutschlands in der Klasse M14 läuft beim TV Nußdorf: Paul Becker. Das geht aus der Jahresbestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) hervor.

Als Zwölfjähriger hatte Becker über 75 Meter auf sich aufmerksam gemacht. Nach einer langen Verletzungspause fand er sofort wieder Anschluss. In der Corona-Saison entschied er alle Sprints in der Klasse M14 und M15 für sich. Nach den Pfalzmeisterschaften, die er im September in 11,71 sek für sich entschied, setzte er im letzten Wettkampf der Saison im Limburgerhof alles auf eine Karte: 11,54 sek. Bei den älteren Jungs M15 steht er auf dem 14. Rang.

Sein Trainingskollege Hendrik Sohn begann die Saison mit Sprintbestleistungen. Mit seiner 300-Meter-Hürdenzeit als Pfalzmeister M15 in 41,17 sek hat er sich auf den zweiten Platz in der Bestenliste vorgeschoben. Verletzungsbedingt konnte er nur dieses Hürdenrennen bestreiten. Von den Trainingsergebnissen hätte es noch eine Sekunde schneller gehen können. Weitere Nennungen: 20. im 300-Meter-Lauf mit 37,95 sek, 30. im 80-Meter-Hürdensprint in 11,41 sek.

In derselben Altersklasse ist Jerome Schwager vom TV Rheinzabern in drei Wurfbewerben große Klasse. 54,86 m mit dem ein Kilo schweren Diskus bedeuten den dritten Rang in Deutschland. Im Hammerwurf liegt er mit 50,40 m auf dem neunten Platz, im Kugelstoßen (13,64 m) ist er 30. Robin Humbert vom ASV Landau ist mit 3,30 Meter 22. im Stabhochsprung, Benjamin Wichmann vom TV Bad Bergzabern mit 1,75 m 32. im Hochsprung.

Im weiblichen Bereich kommt die 14-jährige Mehrkämpferin Ronja Walthaner vom ASV Landau auf sechs Einzeleinträge, darunter den vierten Platz im 80-Meter-Hürdensprint (12,09 sek) und im Hochsprung (1,66 m). Im Siebenkampf sammelte sich 3600 Punkte und ist an neunter Stelle im DLV. In der Gruppe W15 liegt Sophia Lahmert vom ASV Landau mit drei Metern im Stabhochsprung auf dem 21. Platz.