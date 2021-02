Bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften am Samstag und Sonntag in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund ist das pfälzische Aufgebot recht klein. Die DM geht unter strengen Hygieneauflagen und mit einem hohen Aufwand an organisatorischen Maßnahmen über die Bühne.

Medaillenchancen hat Stabhochspringer Oleg Zernikel vom ASV Landau. Er liegt zusammen mit Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen) mit 5,72 m auf Platz zwei der Jahresbestenliste. Jahresbester ist Torben Blech (Leverkusen) mit 5,86 m. Dieses Trio ist in der engeren Wahl für die Hallen-EM Anfang März im polnischen Torun. Lamin Krubally vom ASV machte in dieser Hallensaison lediglich zwei Wettkämpfe. 5,20 m sprang er bei einem Meeting. Diese Höhe möchte er verbessern. Wettkampfbeginn ist am Sonntag um 14 Uhr.

Auch Klein und Lobe im Livestream

An beiden Veranstaltungstagen wird ein Livestream auf Leichtathletik.de angeboten. Hier können Leichtathletikfans auch die beiden früheren Südpfälzer Athletinnen Ricarda Lobe (TV Nußdorf) und Hanna Klein (LCO Edenkoben) verfolgen. Lobe (jetzt MTG Mannheim) führt mit 8,16 sek das 60-Meter-Hürdenfeld an und wird versuchen, am Samstag um 17.15 Uhr die Norm für die Hallen-EM von 8,10 sek zu laufen. Klein (jetzt LAV Stadtwerke Tübingen) hat bereits in Lieven/Frankreich die Norm über 1500 Meter deutlich unterboten und wird in Dortmund am Sonntag um 12 Uhr über die 3000 Meter an den Start gehen. Die Bellheimerin Yemisi Ogunleye (MTG Mannheim) ist mit der drittbesten Weite im Kugelstoßen gemeldet.