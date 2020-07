Die LG Rülzheim hat ihren 92. Südpfalzlauf, der am 6. September vorgesehen war, abgesagt. „Es ist nicht in Aussicht, dass die Corona-Regeln gelockert werden“, begründete Stephan Hammer gestern den Schritt. 300 bis 400 Läufer auf dem Zehner, das könnte der Verein mit den Startnummern noch regeln, aber es gebe recht enge Streckenteile und relativ wenig Toiletten. „Und was machen wir mit dem Ausschank?“, fragte Hammer. Das Risiko sei dem Verein zu groß, die komplette Vorstandschaft habe die Entscheidung mitgetragen. Es ist der zweite Lauf, den die etwa 330 Mitglieder starke LG Rülzheim in diesem Jahr streichen muss. Wie sie finanziell über die Runde komme, dazu sagte Hammer: „Wir haben gut gewirtschaftet, dieses Jahr überleben wir.“ Noch nicht abgesagt ist der 34. Abendstraßenlauf des TV Herxheim (am 21. August). Thomas Hans teilte mit, dass der Verein nächste Woche eine Sitzung habe. Er geht von einer Absage aus, weil alle Großveranstaltungen bis 31. Oktober untersagt seien. Schon länger abgesagt ist der 43. Rhein-Volkslauf der VLG Maximiliansau, der am 28. August hätte sein sollen.