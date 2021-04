Es stand bereits im Rahmenterminplan des pfälzischen Verbandes. Am Pfingstsamstag, 22. Mai, hätte das Leichtathletik-Seniorensportfest des LCO Edenkoben im Weinstraßenstadion stattfinden sollen. Doch die 42. Auflage fällt wiederum aus.

„Nachdem das Sportfest im vergangenen Jahr bereits wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, ist auch in diesem Jahr, zumindest zu diesem Zeitpunkt, an ein geordnetes Sportfest nicht zu denken“, teilt der Veranstalter mit. „Schweren Herzens haben sich die Verantwortlichen des LCO Edenkoben deswegen in Abstimmung mit dem Verband dazu entschlossen, die bei den Seniorinnen und Senioren so beliebte Sportveranstaltung abzusagen.“ Mit der Absage fallen auch die Pfalz-Seniorenmeisterschaften aus. Der LCO hofft, dass er sein Sportfest im nächsten Jahr in einem dann umfassend sanierten Stadion mit neuer Laufbahn wieder ausrichten kann.