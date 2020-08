Drei Landauer haben sich für die DM in Braunschweig qualifiziert, die als Corona-DM in die Geschichte eingehen wird. Sie ist nur im Fernsehen zu sehen. Außer Helfern, Kampfrichtern, Betreuern und Athleten darf keiner ins Stadion.

Zu was könnten 5,40 Meter bei der Leichtathletik-DM in Braunschweig reichen? 5,40 Meter ist die Höhe, die Oleg Zernikel vom ASV Landau beim 16. Stabhochsprung-Meeting in Frauenkappelen überquerte. Das war der zweite Platz hinter dem Franzosen Baptiste Thiery (5,51 m). Lamin Krubally flog über 5,20 Meter (5.), Dennis Schober, der dritte Landauer Athlet, kam am Samstag über 5,00 Meter (7.).

Jochen Wetter, Trainer und Manager Zernikels, glaubt nicht, dass am Sonntag 5,40 Meter für eine DM-Medaille reichen. Auch er geht davon aus, dass die Corona-Atmosphäre die Leistung der meisten Athleten beeinträchtigen wird. Maximal 999 Leute, keine Zuschauer, dürfen bei jeder der vier Sessions am Samstag und Sonntag im Stadion sein. Die Athleten melden sich individuell an, füllen einen Fragebogen aus, tragen einen Mund-Nasen-Schutz, die Körpertemperatur wird gemessen, sie halten Abstand. Bei bis zu zwei Athleten (Zernikel und Krubally) darf jeweils nur ein Betreuer mitkommen.

Das Feld der Stabhochspringer führen Raphael Holzdeppe vom LAZ Zweibrücken und Torben Blech (Bayer Leverkusen) mit 5,80 Meter an. Zernikel (5,60 Meter Anfang Juli) ist der einzige der zehn Teilnehmer, der seine Quali-Höhe in diesem Jahr toppen konnte. Sein Trainer meint, dass er für eine Medaille am Sonntagmittag 5,60 Meter springen muss.

Guido Weis, der dritte Landauer, hat sein Halbfinale über 110 Meter Hürden am Samstag ab 16.15 Uhr.

Wettkampf im Murgtal

Beim 13. Weisenbacher Stabhochsprung-Meeting im Murgtal hat Robin Humbert vom ASV mit 2,84 Meter den Schülerwettbewerb M15 gewonnen. Katharina Schuster wurde bei den Frauen Zweite mit 3,04 Meter. Freuen konnte sich in der Jugendklasse Lucio Lucania über seinen Hausrekord von 3,64 Meter.