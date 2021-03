„Der PCR-Test ist wieder negativ und so darf ich mich auf den Weg nach Torun machen“, schrieb uns Sportfotografin Iris Hensel am Dienstag aus Lüneburg. Am Donnerstag: „Die nächste Hürde habe ich auch geschafft – der erneute PCR-Test hier vor Ort war auch negativ. Manche Kollegen mussten auf das Ergebnis bis zu vier Stunden warten, die Tiefgarage unter der Arena wurde ein komplettes Testzentrum.“ So konnte sie am Freitag ein Bild von der Siegerin des dritten Vorrundenlaufs über 1500 Meter schießen: Hanna Klein. Die 27 Jahre alte gebürtige Landauerin qualifizierte sich in 4:09,35 Minuten wie Gesa-Felicitas Krause (4:09,92 im ersten Vorlauf) für das Finale am Samstag um 19.50 Uhr. Rechts im Bild die drittplatzierte Britin Katie Snowden, links die zweitplatzierte Spanierin Agueda Munoz. Sie alle sind im Finale. Für Stabhochspringer Oleg Zernikel vom ASV Landau beginnt am Samstag um 10 Uhr die Qualifikation. Ein Sprung über 5,75 Meter würde ihm „schon“ genügen. Er hat sich vor wenigen Wochen auf 5,72 m gesteigert. Die acht Besten erreichen das Finale (Sonntag, 17 Uhr).