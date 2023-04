Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Läuferinnen, Hanna Klein und Ricarda Lobe, die in der Südpfalz die Basis für ihre Karrieren gelegt haben, haben bei der DM in Braunschweig Gold gewonnen. Zwei Trainer, Jochen Wetter und Mark Lugenbühl, arbeiten weiter Hand in Hand, um mit ihren Stabhochspringern Oleg Zernikel und Lamin Krubally auch so etwas zu schaffen. Am Sonntag passte nicht alles.

Lang ist es her, dass Hanna Klein (27) und Ricarda Lobe (26), die eine für den LCO Edenkoben, die andere für den TV Nußdorf, reihenweise Pfalzmeistertitel einheimsten. Zu Isolde