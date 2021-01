Trübe Aussichten für Amateure. Spitzenathleten haben immerhin zwei Ziele. Für die anderen gibt es nichts, worauf sie im Winter hinarbeiten könnten. Noel Föllinger vom ASV Landau ist dennoch unermüdlich daran, sich in Form zu halten. Der 15-Jährige freut sich über eine „Geldspritze“.

3,60 Meter bei den Landesmeisterschaften Ende Januar 2020 in der Halle in Ludwigshafen, drei Wochen später 3,61 Meter in Sindelfingen. Das ist die Stabhochsprung-Bestmarke des 15-jährigen Bellheimers Noel Föllinger. Vor knapp drei Jahren hat er sich spezialisiert und sich seitdem um fast einen Meter gesteigert. In der Corona-Sommersaison konnte er sich nicht beweisen, er hatte Schmerzen an der Hüfte. Jetzt heißt es: dranbleiben, in Form bleiben. Da wird dann auch schon mal bei frostigem Wetter im Südpfalzstadion in Landau trainiert. Nebenbei kann Föllinger sich über eine „Geldspritze“ von der Deutschen Olympischen Gesellschaft freuen: 400 Euro. Darüber informierte Carlo von Opel von der Bezirksgruppe Pfalz der DOG, die den Fokus auf die Förderung des Nachwuchses legt.

Sonderstatus für Kader-Mitglieder

Föllinger sei zurzeit der Einzige, den die Gruppe fördere, teilte der Frankenthaler mit. Und erinnerte daran, dass dessen Schwester auch mal ausgezeichnet worden war. Amélie Föllinger (20), die als eine der besten deutschen Turnerinnen mit 18 Jahren ihre aktive Karriere beendet hat. Sie trainiere in Frankfurt den Nachwuchs, weiß der Bruder.

Der darf als D-Kader-Mitglied in der nicht öffentlichen Halle des TV 1861 Landau trainieren. Hürdentraining und Turnen waren jüngst angesagt, ehe es noch mal ins Stadion ging. Stabhochsprung mache ihm am meisten Spaß, sagt der Schüler des Germersheimer Goethe-Gymnasiums. Er sprintete in klar unter neun Sekunden die 60 Meter Hürden. Bestmarken im Weitsprung, Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf sind noch älteren Datums.

Keine Wettbewerbe in der Halle

Die Fördermittel will er für Sportartikel verwenden. Carlo von Opel hat sich informiert: Föllinger ist ein guter Schüler. Was für ein Stabhochspringer er ist? Zu seinen Trainern in Landau gehört Jochen Wetter, der hält sich bei derlei Fragen immer zurück. „Ganz gut“, sagt der bald 80-Jährige, der nicht abschätzen kann, wie lange er ihn noch begleiten kann. Wetter wird nicht jünger.

Er kann abschätzen, wie es mit Wettkämpfen weitergeht. Für Föllinger gibt es in seinem ersten U18-Jahr keine Wettkämpfe in der Hallensaison. Auch die U20-DM wurde gestrichen. Im Kalender offen sind die deutschen Mehrkampfmeisterschaften (am 30./31. Januar in Halle an der Saale) und die Hallen-DM (am 20./21. Februar in Dortmund). Hinweis des Verbandes: „Bitte informieren Sie sich direkt beim Veranstalter, ob die Wettkämpfe stattfinden.“