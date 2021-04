Der Energieversorger Energie Südwest startet am Freitag, 23. April, den gleichnamigen Laufcup wieder virtuell.

Die Anmeldung erfolgt über www.de-timing.de. Man entscheidet, was man laufen will, den 10-km-Lauf, 5-km-Lauf, fünf Kilometer Walking oder den Bambinilauf (700 Meter), und meldet sich dafür an. Erwachsene zahlen zwei Euro, Kinder 50 Cent. Das Startgeld erhalten die Vereine, die den Lauf normalerweise ausrichten; zuerst der Turnverein Landau (vom 23. April bis 2. Mai), dann der SV Dammheim (7. Mai bis 16. Mai). Beim TV Nußdorf, in Göcklingen und Offenbach sind noch Präsenzläufe vorgesehen.

Nach der Anmeldung erhalte man einen Link, dort könne man die gelaufene Zeit eintragen. Die Strecke könne überall zurückgelegt werden.

„Lauf für deinen Verein“

Auch die Aktion „Lauf für deinen Verein“ finde virtuell in angepasster Form statt, teilt der Energieversorger mit. Bei der Anmeldung sei der Vereinsname einzutragen. Teilnehmen könnten Vereine aus Landau, den Stadtdörfern sowie aus Offenbach, Göcklingen, Birkweiler, Albersweiler und Siebeldingen. Wenn mindestens drei Läuferinnen und Läufer teilnähmen, könne der Verein zehn Euro pro Läuferin und Läufer erhalten. Maximal könnten bei den virtuellen Läufen 100 Euro pro Verein und Veranstaltung gewonnen werden. Bis zu zehn Vereine würden zugelassen. Einmalig gebe es 50 Euro zusätzlich für den Verein mit den meisten Teilnehmern.

Weitere Infos im Netz unter energie-suedwest.de/energiesuedwest-cup/.