Der Leichtathletik-Abteilung des TV Herxheim geht es wie anderen Laufveranstaltern. Für den traditionellen Abend-Straßenlauf, terminiert für den 21. August, gab es keine Genehmigung. Um Sportlern doch etwas Wettkampf-Feeling geben zu können, bietet der TVH einen virtuellen Waldlauf über fünf und zehn Kilometer an. Die Anmeldung erfolgt über das Internet-Portal von br-timing. Hinter der Grillhütte in Herxheim (Navi-Adresse: Am Kleinwald 41) gibt es eine abgezeichnete 5-km-Schleife. Seine Leistung muss jeder Teilnehmer selbst erfassen und in der Zeit vom 21. August, 0 Uhr, bis 23. August, 23:59 Uhr, unter dem in der Anmeldebestätigung enthaltenen Link melden. Der TV Herxheim zählt auf die Ehrlichkeit der Sportler. Der Erlös der Veranstaltung geht an Institutionen, die Bewegungsprojekte im Kinder- und Jugendbereich anbieten. Weitere Informationen auf der Webseite des TV Herxheim.