Lamin Krubally vom ASV Landau ist Pfalzmeister im Stabhochsprung. Der Spezialist überquerte in Zweibrücken 5,40 m. Eher eine Allrounderin ist Sophia Hoff vom TV Bad Bergzabern. Weit- und Hochsprung sind eigentlich ihre Disziplinen. Die Vorderweidenthalerin lief zum ersten Mal die 400 Meter. „Eine Übung sozusagen“, sagt die 19-Jährige.

Im vergangenen Spätjahr nahm sich Hoff etwas zurück. Sie konzentrierte sich auf ihr Abi im Alfred-Grosser-Gymnasium. In Kürze nimmt sie das Studium Sport und Mathe auf Lehramt in Mainz auf.

Die junge Frau engagiert sich vielseitig. In der Evangelischen Jugend in Vorderweidenthal und im Dekanat Bad Bergzabern hilft sie bei Jugendfreizeiten. Außerdem war sie Kursleiterin der „Sommerschule“ Rheinland-Pfalz. An der Realschule unterrichtete sie zwei Wochen Deutsch und Mathe für die sechste, siebte und achte Klasse. So habe sie in den Beruf hineingeschnuppert: „Es hat sich bestätigt, was ich machen möchte.“

Drei Trainer

Jugendfreizeiten sind dieses Jahr wegen Corona ausgefallen. Vielleicht hätte sich Hoff, die beim TVB drei Trainer hat (Christoph Zepp für Hoch- und Weitsprung, Franz Blass für die Wurfdisziplinen, Gerd Dietrich für alles andere), heuer mal in einem Siebenkampf gemessen. Leider keine Chance mehr wegen Corona. Zur Vorbereitung auf die 400 Meter in Zweibrücken lief sie zweimal die 200 Meter im Training. Die 400-Meter-Zeit 65,73 sek wird nebenbei den Eintrag als persönliche Bestleistung finden.

Medaillen im Hoch- und im Weitsprung hatte Hoff heuer schon gewonnen. Ganz Corona-like stand sie in Zweibrücken bei der Siegerehrung allein auf dem Treppchen. Im Lauf der U20/U18 war die Rheinland-Pfalz-Meisterin von 2019 im Hochsprung die einzige ältere Starterin.

Top hinter Leverkusen

Einen Konkurrenten hatte Krubally. „Anlauf und die Technik am Stab passen noch nicht ganz zusammen. Das ist das Ziel für den Winter, dann kann eine richtige Steigerung folgen“, bemerkte Trainer Mark Lugenbühl. Jochen Wetter fand heraus, dass der ASV Landau im Stabhochsprung mit Oleg Zernikel (4.), Krubally Platz (5.) und Dennis Schober (13.) hinter dem TSV Bayer 04 Leverkusen der erfolgreichste Verein in der Top-15-Jahresstatistik ist.