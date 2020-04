Der Volkslauf am 26. April in Landau: längst abgesagt. Der Lauf am 10. Mai in Dammheim: ebenfalls gestrichen wegen des Coronavirus. Es sind zwei Läufe der Serie Energie-Südwest-Cup 2020 – die noch nicht abgefahren ist: „Wir laufen virtuell!“, teilt der Energieversorger mit. Und wie das funktioniert.

Die Anmeldung erfolgt über die Plattform www.de-timing.de. Man entscheidet, welche Distanz man laufen will, zehn Kilometer, fünf Kilometer, fünf Kilometer Walking oder 700 Meter (Bambinilauf), und meldet sich dafür an. Das Startgeld für die virtuellen Läufe ist reduziert: Erwachsene zahlen zwei Euro und Kinder 50 Cent. Das Startgeld geht wie immer an die Vereine, die den Lauf ausrichten.

Noch nicht abgesagt ist der Lauf beim TV Nußdorf am 28. Juni. Der Lauf in Göcklingen (20. September) und der Lauf in Offenbach (11. Oktober) sind vielleicht reell zu schaffen. Wer nachträglich zum Lauf des Turnvereins Landau und zum Dammheimer Lauf antritt, unterstützt diese Vereine.

Die Masche

So geht’s: Die Strecken sind in einem bestimmten Zeitraum zu laufen. Im Meldeformular kann die Kartenanzeige der absolvierten Laufstrecke dazu gebucht werden. Somit sei der Vergleich ganz einfach möglich, um zu sehen, wer, wann und wo welche Distanz gelaufen sei, teilt der Energieversorger mit. Alternativ genüge als Nachweis ein Foto der Sportuhr oder ein Screenshot eines Auswertungsprogramms (run-tastic, Garmin oder andere). Die gelaufene Distanz und die gelaufene Zeit werden per E-Mail an de-timing (esw-cup2020@de-timing.de) gesendet, um die Teilnahme zu belegen.

Sogar eine Gesamt-Cupwertung könnte es noch geben. Dafür muss an drei Läufen teilgenommen werden. Kombinationen wie zwei virtuelle Läufe und ein realer Lauf oder ein virtueller Lauf und zwei reale Läufe sind möglich. Die Zeit wird nur bei realen Läufen gewertet. Geschummelt wird nicht.

Aktion funktioniert auch virtuell

Auch die Aktion „Lauf für Deinen Verein“ findet virtuell in angepasster Form statt. Bei der Anmeldung ist der Vereinsname einzutragen. Teilnehmen können Vereine aus Landau, den Stadtdörfern sowie aus Offenbach, Göcklingen, Birkweiler, Albersweiler und Siebeldingen. Für jeden, der im Ziel ankommt, gibt es zehn Euro von Energie Südwest. Maximal können bei den virtuellen Läufen zehn Teilnehmer pro Verein starten, pro virtuellem Lauf sind bis zu zehn Vereine zugelassen. Zusätzlich gibt es 50 Euro einmalig für den Verein, von dem die meisten Läufer teilnehmen.

Im Jahr 2000 hat Energie Südwest die Laufserie erstmals veranstaltet. Zeiträume für die virtuellen, in echt bereits abgesagten Läufe, sind: Landau vom 24. April bis 1. Mai 2020; Dammheim vom 8. bis 15. Mai 2020.