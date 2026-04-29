Baden-Württemberg Leichenteile nahe Konstanz gefunden - Mann festgenommen

Leichenteile nahe Konstanz gefunden
Schweizer Polizei findet Leichenteile in der Nähe von Konstanz (Symbolbild)

Grausiger Fund im Thurgau: Auf einem Grundstück werden Leichenteile entdeckt. Wer ist das Opfer? Die Ermittlungen laufen, ein Verdächtiger sitzt bereits in Haft.

Wigoltingen (dpa) - Die Schweizer Polizei hat bei Ermittlungen in einem mutmaßlichen Tötungsfall auf einem Grundstück rund 20 Kilometer südwestlich von Konstanz menschliche Überreste gefunden. Sie hatte am Dienstag zuvor schon einen 50-jährigen Schweizer unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung, wie sie mitteilte.

Der Mann war in einer Beziehung mit einer 51 Jahre alte Frau. Ihre Verwandten hatten sie im Januar als vermisst gemeldet, wie ein Polizeisprecher sagte. Zur Nationalität der Frau wollte er keine Angaben machen. Ob es sich bei den menschlichen Überresten um diese Frau handelt, klären zurzeit Rechtsmediziner. Dies könne einige Tage in Anspruch nehmen, sagte der Sprecher. Der Einsatz fand am Dienstag auf einem Grundstück mit Einfamilienhaus in Engwang in der Gemeinde Wigoltingen im Kanton Thurgau statt.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x