Unweit des Karlsruher Hauptbahnhofes wird am Freitag ein toter Mann gefunden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Mann getötet wurde. Viele Fragen sind noch offen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Leiche in einem leerstehenden Gebäude nahe dem Karlsruher Hauptbahnhof geht die Polizei davon aus, dass der Mann getötet worden ist. Erste Ermittlungen hätten Hinweise auf eine mögliche Straftat ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Kriminalpolizei habe eine 28-köpfige Sonderkommission eingerichtet.

Hinweise darauf, wie der Mann ums Leben gekommen ist, erhofft sich die Polizei von einer Obduktion. Diese sei für Montag angesetzt und solle weitere Informationen zur Todesursache des Mannes ergeben, hieß es.

Geklärt ist inzwischen offenbar die Identität des Toten. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 42 Jahre alten Mann. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt. Am Freitag hatte es geheißen, dass es sich bei dem Mann dem ersten Augenschein nach um einen Obdachlosen gehandelt habe.

Ein Zeuge hatte den Toten am Freitag gegen 8.30 Uhr in dem leerstehenden Gebäude entdeckt und die Polizei alarmiert.