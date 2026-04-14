Mitten in Karlsruhe wird die Leiche eines obdachlosen Mannes entdeckt – ein Verbrechen, das ist nun klar. Was bisher über den Fall bekannt ist.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Leiche in einem leerstehenden Gebäude nahe dem Karlsruher Hauptbahnhof gab es erste Vermutungen, nun steht fest: Der leblos in einem leerstehenden Haus gefundene Obdachlose ist getötet worden. Das habe die Obduktion ergeben, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit.

Sie veröffentlichten allerdings keine Details dazu, wie der Mann ums Leben kam. Das sei Täterwissen, sagte der zuständige Staatsanwalt. Die Kriminalpolizei hat nach eigenen Angaben eine 28-köpfige Sonderkommission eingerichtet.

Der 42-Jährige sei der Obdachlosenszene zuzuordnen, hieß es weiter. Ein Zeuge hatte den Toten am vergangenen Freitagmorgen in dem leerstehenden Gebäude entdeckt und die Polizei alarmiert.