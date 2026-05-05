Ein vermisster Jugendlicher, eine Leiche und Polizeischüsse bei einer Fahndung - in Memmingen überschlagen sich die Ereignisse. Hängen die Fälle zusammen?

Memmingen (dpa) - Nach dem Fund einer Leiche und Polizeischüssen im Allgäu wollen die Ermittler weitere Informationen im Laufe des Tages herausgegeben. «Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine weiteren Angaben machen», sagte ein Polizeisprecher. Diese sollten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft um die Mittagszeit erfolgen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, dazu äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

Die Polizei hatte auf der Suche nach einem vermissten 14-Jährigen am Montag in einem leerstehenden Gebäude in der Nähe des Bahnhofs in Memmingen an der Grenze zu Baden-Württemberg eine Leiche entdeckt. Die Identität und die Todesumstände standen zunächst nicht fest. Es bestehen der Polizei zufolge aber Anhaltspunkte, dass es sich um den vermissten Jugendlichen handeln könnte. Das Obduktionsergebnis sollte nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Folgetag vorliegen.

Polizeischüsse bei Fahndungsmaßnahmen

Am Montagabend kam es zudem zu Polizeischüssen auf eine Person, die dabei verletzt wurde. Den Beamten zufolge ereignete sich der Vorfall bei Fahndungsmaßnahmen. Weitere Details wurden nicht genannt. Das Landeskriminalamt ermittelt nun nach eigenen Angaben zusammen mit der Staatsanwaltschaft, ob der Schusswaffengebrauch rechtmäßig war.