Polizisten suchen im Allgäu nach einem Jugendlichen - und finden eine Leiche in einem leerstehenden Gebäude. Das Opfer eines Gewaltverbrechens?

Memmingen (dpa) - Bei der Suche nach einem vermissten 14-Jährigen haben Ermittler im Allgäu eine Leiche gefunden. Wie die Polizei mitteilte, gibt es Hinweise, dass es sich bei dem Toten um einen seit Samstagnacht vermissten 14-Jährigen handeln könnte.

Es bestehe der Verdacht einer tödlichen Gewalttat, teilte die Polizei mit. Die Spurensicherung am Fundort, einem leerstehenden Gebäude in der Nähe des Bahnhofs in Memmingen an der Grenze zu Baden-Württemberg, lief am Nachmittag noch.

Welche Antworten es am Dienstag geben könnte

Den Angaben zufolge wurde die Leiche am Vormittag in einem leerstehenden Gebäude entdeckt. Die Polizei arbeite daran, die Leiche zweifelsfrei zu identifizieren, und ermittle zu den Umständen des Todes, teilten die Beamten mit. Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage zunächst, er nenne derzeit keine weiteren Details zum Fall. Die Polizei suchte nach Zeugen.

Die Leiche sollte laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Memmingen noch im Tagesverlauf obduziert werden. Mit Ergebnissen sei voraussichtlich am Dienstag zu rechnen, hieß es. «Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und wir ermitteln in alle Richtungen», sagte die Behördensprecherin. «Wir wissen noch nicht mal die Todesursache.» Vor dem Obduktionsergebnis lasse sich auch nicht ausschließen, dass es sich um einen natürlichen Tod handele.