Baden-Württemberg Leichenfund bei Suche nach vermisstem 14-Jährigen

Polizei
Die Polizei war mit der Spurensicherung am Fundort beschäftigt. (Symbolbild)

Polizisten suchen im Allgäu nach einem Jugendlichen - und finden eine Leiche in einem leerstehenden Gebäude. Das Opfer eines Gewaltverbrechens?

Memmingen (dpa) - Bei der Suche nach einem vermissten 14-Jährigen haben Ermittler im Allgäu eine Leiche gefunden. Wie die Polizei mitteilte, gibt es Hinweise, dass es sich bei dem Toten um einen seit Samstagnacht vermissten 14-Jährigen handeln könnte.

Es bestehe der Verdacht einer tödlichen Gewalttat, teilte die Polizei mit. Die Spurensicherung am Fundort, einem leerstehenden Gebäude in der Nähe des Bahnhofs in Memmingen an der Grenze zu Baden-Württemberg, lief am Nachmittag noch.

Welche Antworten es am Dienstag geben könnte

Den Angaben zufolge wurde die Leiche am Vormittag in einem leerstehenden Gebäude entdeckt. Die Polizei arbeite daran, die Leiche zweifelsfrei zu identifizieren, und ermittle zu den Umständen des Todes, teilten die Beamten mit. Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage zunächst, er nenne derzeit keine weiteren Details zum Fall. Die Polizei suchte nach Zeugen.

Die Leiche sollte laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Memmingen noch im Tagesverlauf obduziert werden. Mit Ergebnissen sei voraussichtlich am Dienstag zu rechnen, hieß es. «Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und wir ermitteln in alle Richtungen», sagte die Behördensprecherin. «Wir wissen noch nicht mal die Todesursache.» Vor dem Obduktionsergebnis lasse sich auch nicht ausschließen, dass es sich um einen natürlichen Tod handele.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x