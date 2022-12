Nach einem Gewaltverbrechen in Albstadt sollen am Donnerstag zwei Leichen obduziert werden. Der 52 Jahre alte Tatverdächtige soll im Laufe des Tages vor den Haftrichter, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Mann soll zum einen eine 20-jährige Verwandte umgebracht und in seinem Garten vergraben haben. Zum anderen beschuldigen ihn die Ermittler, am Mittwoch im Zentrum von Albstadt (Zollernalbkreis) mehrmals auf einen 23-Jährigen geschossen zu haben. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus.

Albstadt (dpa) - Das Motiv für die Taten ist laut Polizei weiterhin unklar. „Der Beschuldigte macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch“, sagte die Sprecherin. „Zum genauen Tathergang gibt es nur wenig Erkenntnisse.“ Alle drei Beteiligten kannten sich den Ermittlern zufolge. Sie seien Italiener, die Frau habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Polizei hatte den Tatverdächtigen kurz nach den Schüssen nahe seines Zuhauses festgenommen. Er habe den Hinweis auf die vergrabene Leiche gegeben. Bei ihm wurde auch eine Pistole gefunden.

Mitteilung vom Mittwoch