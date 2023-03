Heidenheim (dpa/lsw) - Die Leiche einer Seniorin ist in Heidenheim entdeckt worden. Laut einer Mitteilung der Polizei von Donnerstag befanden sich am Körper der 68-Jährigen nicht genauer benannte Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen. Ein Zeuge hatte die leblose Frau am späten Mittwochabend gemeldet, eine Notärztin konnte vor Ort nur noch den Tod der Seniorin feststellen.

PM Polizei