Nach dem Fund einer Frauenleiche in Rottweil steht fest, dass es sich um die als vermisst gemeldete 57-Jährige handelt. Eine Obduktion ergab, dass die Frau getötet wurde, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Dringend tatverdächtig ist ihr Ehemann. Der 49-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die Todesumstände und das Motiv werden aktuell ermittelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Dazu würden Vernehmungen laufen. Weitere Angaben konnte er nicht machen.

Rottweil (dpa/lsw) - Die Leiche des Opfers wurde am Donnerstag auf einem Privatgrundstück gefunden. Eine Arbeitskollegin hatte die Frau am vergangenen Sonntag vermisst gemeldet.

