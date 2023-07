Baltmannsweiler (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einer Tiefgarage im Landkreis Esslingen haben Einsatzkräfte eine Leiche gefunden. Ob der Mensch bei dem Feuer in Baltmannsweiler am Freitag ums Leben kam, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Weitere Details zum Opfer machten die Ermittler nicht. «Wir sind noch ganz, ganz am Anfang», sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Flammen seien inzwischen gelöscht. Wie es zu dem Brand kam, werde noch ermittelt.