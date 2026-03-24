In einer Talsperre bei Forbach finden Passanten eine tote Frau. Die Polizei prüft, ob es sich um eine seit Längerem vermisste Person handelt.

Forbach (dpa/lsw) - Die Leiche einer Frau haben Passanten in der Schwarzenbachtalsperre bei Forbach (Landkreis Rastatt) entdeckt. Die Frau sei schon seit längerer Zeit tot, teilte die Polizei mit. Noch sei die Identität nicht geklärt. Die Identifizierung stehe noch aus.

Es könnte sich laut Polizei aber um eine Frau handeln, die seit Längerem als vermisst gilt. Anhaltspunkte für Fremdverschulden gibt es derzeit keine. Rettungskräfte brachten den Körper am Sonntagnachmittag an Land. Die Ermittlungen zu den Todesumständen laufen.