Ein Mann geht in einen See und verschwindet. Eine großangelegte Suchaktion bleibt zunächst ohne Erfolg. Jetzt wurden Taucher fündig.

Hüfingen (dpa/lsw) - Polizeitaucher haben in einem Baggersee im Schwarzwald-Baar-Kreis eine Leiche entdeckt. Seit Samstag war dort nach einem Mann gesucht worden. «Es liegt nahe, dass es sich wahrscheinlich um die Person handelt», sagte ein Polizeisprecher. Der nächste Schritt sei die Identifikation des Leichnams.

Der 52-Jährige habe sich am Samstagabend nach Zeugenangaben in den Riedsee in Hüfingen begeben und sei untergegangen, teilte die Polizei mit. Andere Menschen, die sich auch am See aufhielten, hatten nach dem Vorfall den Notruf gewählt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) führte demnach eine großangelegte Suchaktion durch, bei der Boote und Taucher sowie ein Rettungshubschrauber und eine Drohne zum Einsatz kamen. Die Suche verlief ohne Erfolg und wurde gegen Mitternacht abgebrochen. Am Sonntag ging die Suche nach dem Vermissten weiter.