Rund 31 Jahre nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Maisfeld in Meerbusch soll am Düsseldorfer Landgericht aufgrund neuer Erkenntnisse bei der DNA-Analyse der Strafprozess beginnen. Nach Angaben von Gerichtssprecherin Vera Drees muss sich der mutmaßliche Täter ab dem 15. August vor der ersten Strafkammer verantworten. Dem 63-jährigen gebürtigen Düsseldorfer wird Mord vorgeworfen. Bisher hat er laut Gericht zu den Vorwürfen geschwiegen. Für den Prozess sind bis Ende November zunächst 15 Verhandlungstage angesetzt.

Düsseldorf (dpa) - Der gelernte Automechaniker soll im August 1992 in Meerbusch eine 50 Jahre alte Reiseleiterin aus Freiburg in Rheinnähe getötet und die Leiche in einem Maisfeld abgelegt haben. Eine DNA-Spur unter einem Fingernagel des Opfers hatte die Ermittler Jahrzehnte später durch neue Analysemethoden auf die Spur des Angeklagten gebracht.

Der 63-Jährige verbüßt er in einer Haftanstalt in Baden-Württemberg eine lebenslange Haftstrafe, weil er 1995 im baden-württembergischen Bad Liebenzell eine zwölfjährige Schülerin erstochen hatte. Das Landgericht Tübingen hatte damals wegen Mordes die Höchststrafe verhängt: lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld.