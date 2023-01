Habgier und Heimtücke wirft die Staatsanwaltschaft einem Mann vor, der seine Frau umgebracht und im Auto weggefahren haben soll. Jetzt beginnt der Mordprozess in Heidelberg, bei dem auch die beiden Kinder des Paares eine zentrale Rolle spielen.

Heidelberg (dpa/lsw) - Aus Habgier soll ein Mann seine Ehefrau mit einem Hammer erschlagen und die Leiche in einem Kofferraum versteckt haben. Ab Montag (9.00 Uhr) verhandelt das Landgericht Heidelberg gegen den 66-Jährigen wegen Mordes. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft wollte der Angeklagte an die Hinterbliebenenrente seiner Frau kommen.

Der Fall hatte im vergangenen Sommer in der Region Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) für Aufsehen gesorgt, weil das Auto samt Leichnam der 64-Jährigen in einem Gewerbegebiet entdeckt worden war. Den Tatverdächtigen nahm die Polizei knapp einen Monat später fest.

Der Deutsche hat sich nach Auskunft einer Gerichtssprecherin bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Gelegenheit bekommt er am Montag vor Gericht. Zudem sollen die beiden erwachsenen Kinder des Paares gehört werden, die als Nebenkläger an dem Prozess teilnehmen. Dem Angeklagten droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann im Juni seine Ehefrau zu Hause überraschend angegriffen und vermutlich mit einem Hammer erschlagen hat. Er habe ihr mutmaßlich mit einem einzigen wuchtigen Schlag auf den Kopf so schwere Verletzungen zugefügt, dass die 64-Jährige kurz darauf starb. Dann soll der Beschuldigte die Tote in den Kofferraum ihres Autos gelegt haben, zu einem Parkplatz am Rande des Gewerbegebiets gefahren sein und den Wagen dort abgestellt haben. Aus Sicht der Anklage ging der Mann heimtückisch vor.

Die Polizei hatte zur Aufklärung des mutmaßlichen Gewaltverbrechens eine Sonderkommission mit 69 Ermittlern und Ermittlerinnen gebildet. Sie erhielt rund 70 Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Schwurgericht am Landgericht hat sechs Fortsetzungstermine geplant. Es könnte demnach Anfang März ein Urteil sprechen. Bis dahin will es zahlreiche Zeugen und einen Sachverständigen hören.

Mitteilung der Staatsanwaltschaft zur Anklage