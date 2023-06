Mössingen (dpa/lsw) - In Mössingen ist eine junge Frau Opfer eines Verbrechens geworden. Die 22-Jährige sei tot in ihrer Wohnung entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. «Die bisherigen Feststellungen deuten auf einen gewaltsamen Tod hin», ergänzte er. Details zur Fundsituation und weitere Einzelheiten sollen im Laufe des Tages mitgeteilt werden. Zuerst hatte die «Südwest Presse» berichtet.