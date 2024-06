Eine Lehrerin ist am späten Samstagabend infolge eines schweren Verkehrsunfalles gestorben. Das teilte die Polizei Reutlingen in der Nacht zum Sonntag mit. Demnach war die 51-Jährige am Donnerstag in einer Rechtskurve in Ebingen aus unbekannten Gründen mit ihrem Wagen von der Spur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten.

Reutlingen (dpa/lsw) - Das Auto der Frau stieß dadurch frontal mit einem anderen Wagen zusammen. Die Lehrerin und ihr 13-jähriger Beifahrer wurden zunächst schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch die 21-jährige Fahrerin des anderen Autos sowie ihre beiden Mitfahrer wurden teils schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.