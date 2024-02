Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Mann setzt sich in sein Auto und macht sich auf den Weg zu der Frau, die er liebt. Keine große Sache eigentlich. Für einen Blinden aber so gut wie undenkbar. Christian Besau alias Chris Brandon, ein Sänger aus Bellheim der mit seinen Liedern sogar schon Spitzenplätze in amerikanischen Radiocharts erreicht hat, hat sich diesen Traum erfüllt.

Einmal im Leben selbst hinter dem Steuer zu sitzen – das war schon immer sein großer Traum. Nun hat sich der blinde Sänger diesen Wunsch erfüllt. Mehr noch, Brandon hat