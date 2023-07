Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Forderungen der Länder nach mehr Geld für wirtschaftlich darbende Kliniken eine klare Absage erteilt. Es seien keine Vorschaltmittel verfügbar, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch bei der Gesundheitsministerkonferenz am Bodensee. Es sei sinnvoll, erstmal die Klinikreform zu machen und zu sehen, welche Kliniken überhaupt gebraucht würden und eine Zukunft hätten. «Es wird uns auf keinen Fall gelingen - egal was wir tun -, jede deutsche Klinik am Netz zu halten.» Für die 1719 Kliniken in Deutschland gebe es auch nicht ausreichend Personal.

Friedrichshafen (dpa) - Die Länder hatten ein vorgeschaltetes Gesetz mit zusätzlichem Geld für die Kliniken gefordert, um einen «kalten Strukturwandel» und ein Kliniksterben vor dem Greifen der Reform abzuwenden.

Gesundheitsministerkonferenz