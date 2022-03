Sinsheim (dpa/lsw) - Sturzbetrunken und bei laufendem Motor ist ein Mann in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf einem Roller eingeschlafen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer 3,3 Promille, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Außerdem besaß der Mann keinen Führerschein für den Roller. Das Fahrzeug stand am Donnerstagabend mit laufendem Motor mitten auf der Straße, während der 45-Jährige regungslos und mit hängendem Kopf darauf saß. Der Mann war schon vorher wegen seiner Fahrweise aufgefallen.

Mitteilung der Polizei