Baden-Württemberg Lastwagenfahrer nach Unfall mit zwei Toten festgenommen

Rettungsdienst
Die Fußgänger sind nach ersten Erkenntnissen gestorben. (Symbolbild)

Bei Lahr werden zwei Fußgänger an einem Fußgängerüberweg tödlich verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtet - und wird gefasst.

Lahr (dpa/lsw) - Zwei Passanten sind an einem Fußgängerüberweg an der Bundesstraße 415 bei Lahr (Ortenaukreis) von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Die 38-jährige Frau und der 37-jährige Mann starben noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer sei nach dem Unfall einfach weitergefahren in Richtung Autobahn - aber rund eine Stunde danach ausfindig gemacht worden. Er wurde festgenommen.

Der 56-Jährige soll am Nachmittag im Bereich der Einmündung von der Bundesstraße 415 zur Bundesstraße 3 auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren sein. In der Folge habe er mit seinem Lastwagen die beiden Menschen erfasst. Das Auto vor ihm prallte gegen einen Ampelmast, wie die Polizei weiter mitteilte. Die beiden Insassen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Suche nach dem Lkw-Fahrer war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Offenburg habe ein Gutachten zur Unfallrekonstruktion in Auftrag gegeben. Ob die beiden Fußgänger auf dem Fußweg oder auf der Straße erfasst wurden, konnte die Polizei noch nicht sagen. Der Verkehrsdienst Offenburg sucht nach weiteren Zeugen des Unfalls. Die B415 bleibt an der Stelle bis auf weiteres komplett gesperrt.

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