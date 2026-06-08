Baden-Württemberg Lastwagenfahrer nach Messerangriff in U-Haft

Festnahme (Symbolbild)
Der Angreifer wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. (Symbolbild)

Auf dem Parkplatz einer Spedition soll der 41-Jährige einen anderen Lastwagenfahrer schwer verletzt haben. Was Polizei und Staatsanwaltschaft dazu sagen.

Forst (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer soll einen anderen Fahrer im Kreis Karlsruhe mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Angreifer befinde sich in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Den Angaben nach soll der 41 Jahre alte Tatverdächtige den anderen 45-jährigen Lastwagenfahrer in der Nacht zu Sonntag auf dem Parkplatz eines Speditionsunternehmens in Forst angegriffen haben. Er soll ihm Schnitt- und Stichverletzungen an Arm und Rücken zugefügt haben.

Zwei weitere Lastwagenfahrer stoppten den Angreifer und wurden leicht verletzt, wie es hieß. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Angreifer fest. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 41-Jährigen, wie es hieß.

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