Baden-Württemberg Lastwagenfahrer mit 3,8 Promille baut Unfall und flüchtet

Polizei
Mit fast vier Promille war der Fahrer unterwegs. (Symbolbild)

3,8 Promille am Steuer eines tonnenschweren Lastwagens: Auf der A81 baut der Fahrer einen Unfall – und fährt davon. Wie ihn die Polizei am Ende noch erwischt.

Dietingen/Bondorf (dpa/lsw) - Stark betrunken ist ein Lastwagenfahrer mit 3,8 Promille über die Autobahn 81 bei Dietingen (Kreis Rottweil) gefahren – und hat dabei einen Unfall gebaut und Fahrerflucht begangen. Bei einer Baustelle streifte der Mann mit seinem Laster samt Anhänger am Samstagmorgen eine Betonwand und riss mehrere Warnbaken mit, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr demnach einfach weiter.

Ein Zeuge reagierte schnell, notierte das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Die Beamten stoppten den Laster wenig später bei Bondorf (Kreis Böblingen) an einem Logistikzentrum und stellten dort fest, dass der Fahrer stark betrunken war. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein wurde dem Mann abgenommen. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise zu möglichen weiteren Schäden oder Gefährdungen.

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