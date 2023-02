Ein 61-jähriger Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 6 bei Schwäbisch Hall mit seinem Fahrzeug in einen vor ihm stehenden Lastwagen gefahren und ums Leben gekommen. Sein 34-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte befreiten den im Wagen eingeklemmten Mann und brachten ihn in eine Klinik, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Die beiden Insassen waren morgens Richtung Nürnberg unterwegs, als zwischen Kupferzell und Schwäbisch Hall ein vorausfahrender Lastwagen verkehrsbedingt bremste und stehen blieb. Den 61-jährigen Fahrer blendete wohl die Sonne, so dass er das zu spät sah und sie prallten auf das andere Fahrzeug. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 49-jährige Fahrer des vorderen Lastwagens blieb unverletzt.

