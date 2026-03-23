Bei Rottweil streift ein Lastwagen die Absperrung einer Baustelle. Der Fahrer flüchtet - und er ist alles andere als nüchtern.

Dietingen (dpa/lsw) - Nachdem er sturzbetrunken auf der Autobahn 81 bei Rottweil einen Unfall gebaut und einfach weitergefahren sein soll, hat die Polizei einen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen. Laut Alkoholtest hatte der Mann 3,8 Promille intus, wie die Beamten mitteilten.

Eine andere Verkehrsteilnehmerin hatte beobachtet, wie der Mann an einer Baustelle eine Betonwand streifte, mehrere Warnbaken beschädigte und danach davonfuhr. Die Frau rief die Polizei.

Die Einsatzkräfte entdeckten den 54-Jährigen an einem Logistikzentrum in Bondorf im Kreis Böblingen. Weil er sich weigerte, sein Führerhaus zu verlassen, mussten sie vom Fahrersitz ziehen. Auch bei der Blutprobe im Krankenhaus habe sich der Mann gewehrt, hieß es. Seinen Führerschein musste er danach abgeben. Außerdem muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Unfallflucht verantworten.