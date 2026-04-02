Auf dem Albaufstieg der Autobahn 8 sorgt ein brennender Lastwagen stundenlang für eine Vollsperrung im Osterreiseverkehr. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

Wiesensteig (dpa/lsw) - Wegen eines brennenden Lastwagens hat es auf der Autobahn 8 bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) einen kilometerlangen Stau gegeben. Betroffen war die Fahrtrichtung München. Nach ersten Erkenntnissen war das Führerhaus eines Lastwagens, der Rapsschrot geladen hatte, während der Fahrt in Brand geraten. Das Feuer griff teilweise auch auf den Anhänger über, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand.

Auch, nachdem der Brand gelöscht wurde, war die Autobahn Richtung München zwischen Mühlhausen und Merklingen zunächst gesperrt geblieben, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Der Verkehr wurde an der Ausfahrt Merklingen ausgeleitet. Mit andauernden Staus im Osterreiseverkehr ist weiter zu rechnen. Die Polizei informierte gegen 18.30 Uhr über einen WhatsApp-Kanal, dass die A8 wieder frei sei. Der Unfall passierte etwa 150 Meter vor dem Lämmerbuckel-Tunnel.

Bei dem Vorfall wurden Erinnerungen an den Brand im Engelbergtunnel auf der A81 bei Leonberg wach. Dort war erst vor einem Monat ein mit Kühlschränken beladener Lastwagen in Flammen aufgegangen. Der Brand hatte die Weströhre des vielbefahrenen Tunnels auf der A81 westlich von Stuttgart schwer beschädigt. Erst nach zwei Wochen konnte zumindest eine Spur wieder freigegeben werden.