Mehrere Tausend Liter Klärschlamm sind in Leutkirch (Landkreis Ravensburg) auf der Straße gelandet. Ein Lastwagen habe beim Anfahren seine Ladung verloren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Schlamm traf auch einen Getränkelaster. Wegen der aufwendigen Reinigung mit Baggern und Radladern mussten mehrere Straßen am Mittwoch für drei Stunden gesperrt werden. Die Polizei konnte zunächst keine Details zur Ursache und zum Schaden nennen.

