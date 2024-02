Ein 40-Tonner-Lastwagen ist in einer Bahnunterführung am Ortseingang von Magstadt (Kreis Böblingen) stecken geblieben. Das Fahrzeug sei für die Brücke zu hoch gewesen, teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Montagmorgen mit. Die Unterführung sei kurze Zeit später wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Magstadt (dpa/lsw) - Nach Angaben einer Sprecherin der Polizei ist der Unfall kein Einzelfall, in der Unterführung bleiben häufiger Lkw hängen. Der entstandene Sachschaden am Lastwagen und der Brücke werde geprüft. Verletzt wurde niemand.

Polizeipräsidium Ludwigsburg