Nach einem missglückten Abbiegevorgang landet ein Sattelzug in der Baugrube eines Supermarkts. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.

Bondorf (dpa/lsw) - Ein Lastwagen ist bei Bondorf (Kreis Böblingen) in einer Baugrube gelandet. Der 56 Jahre alte Fahrer sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er hatte am Mittag von einer Bundesstraße rechts abbiegen wollen, kam aber nach links von der Fahrbahn ab, touchierte eine Leitplanke und einen Baum und rutschte in die Baugrube eines Zentrallagers eines Supermarkts. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Wie tief der Sattelzug in die Grube rutschte, konnte die Polizei nicht angeben.