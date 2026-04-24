Ein mit Schweinehälften beladener Lastwagen kippt in Gammertingen um. Der Fahrer wird schwer verletzt befreit. Die Bundesstraße bleibt stundenlang gesperrt.

Gammertingen (dpa/lsw) - Ein Lastwagen mit Schweinehälften an Bord ist in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) von der Bundesstraße abgekommen und umgekippt. Der Fahrer war kurzzeitig eingeklemmt und musste befreit werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Warum der Kühl-Lastwagen am Ende einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, blieb zunächst unklar. Das Fahrzeug kippte dort über die Leitplanke und rutschte den Hang hinunter. Die betroffene Bundesstraße 32 war über mehrere Stunden gesperrt. Am Lastwagen entstand ein Schaden von geschätzt 50.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke und Böschung wurde auf 12.000 Euro geschätzt.