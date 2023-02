Ein Lastwagenfahrer ist am Montag mit seinem Gefahrengut-Transport in einem Waldstück in Überlingen (Bodenseekreis) stecken geblieben. Der Fahrer hatte sich auf fehlerhafte Navigationsdaten verlassen und war mehrere hundert Meter weit in den Waldweg hineingefahren, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Überlingen (dpa/lsw) - Als der Fahrer seinen Fehler bemerkte, legte er den Rückwärtsgang ein. Dabei kam er vom Weg ab, blieb im unbefestigten Gelände stecken und drohte umzukippen. Herbeigerufene Rettungskräfte der Feuerwehr stabilisierten das Fahrzeug.

In Absprache mit einer hinzugezogenen Bergungsfirma war geplant, den Inhalt des Sauerstofftanks am Montagmittag in ein Ersatzfahrzeug umzupumpen, bevor mit dem Aufrichten des festgefahrenen Lkw begonnen werden sollte. Vom dem Gefahrenstoff war zunächst nichts ausgetreten. Ob der Lastwagen beschädigt wurde, war zunächst unklar.

PM Polizei