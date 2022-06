Ein Lastwagen mit Anhänger ist am Mittwochabend auf der Autobahn 8 bei Pforzheim umgekippt. Der Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. In der Folge sei die Fahrbahn in Richtung Stuttgart komplett gesperrt worden, in Richtung Karlsruhe waren wegen Trümmerteilen zunächst zwei von drei Spuren nicht befahrbar. In beide Richtungen hätten sich deshalb kilometerlange Staus gebildet, sagte die Polizeisprecherin. Bergung und Aufräumarbeiten würden bis in den späten Abend andauern. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar.