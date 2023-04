Ilsfeld (dpa/lsw) - Auf einer Rastanlage bei Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) ist am Sonntag ein Lastwagen in Brand geraten. Der Schaden wird auf 120.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Leicht verletzt konnte sich der 39 Jahre alte Fahrer retten. Der Lastwagen hatte Metallteile geladen. Während der Löscharbeiten wurde die Zufahrt zu der Rastanlage an der Autobahn 81 laut Polizei gesperrt. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

