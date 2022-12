Neckarsulm (dpa/lsw) – Ein Lastwagenfahrer ist mit seinem Sattelzug gegen eine Brücke gefahren und hat dabei einen Schaden in Höhe von 165.000 Euro verursacht. Der geladene Bagger kollidierte mit der Brücke auf der Bundesstraße 27, weil der Mann die Durchfahrtshöhe missachtet hatte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer blieb bei dem Unfall am Donnerstag unverletzt und die Stabilität der Brücke wurde laut Polizei nicht beeinträchtigt.

PM Polizei