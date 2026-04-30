Stillstand auf der Autobahn: Ein brennender Lkw sorgt für Chaos, dichter Rauch erschwert die Sicht. In der Folge wird die A8 am frühen Morgen in beide Richtungen gesperrt. Was bislang bekannt ist.

Gruibingen (dpa/lsw) - Aufgrund eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 8 zwischen Stuttgart und München auf Höhe der Raststätte Gruibingen Süd (Kreis Göppingen) derzeit in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei spricht von Sichtbehinderungen durch Rauch. Der Verkehr staut sich den Angaben zufolge in beide Richtungen. Die Länge des Staus ist bislang nicht bekannt.

Rettungskräfte sind derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie lange diese noch andauern werden, ist ebenfalls noch unklar. Wie es zu dem Brand des Lastwagens kam und ob es Verletzte gibt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.