Mehrere Dutzend Bierkisten hat ein Lastwagen im Enzkreis an einer Einmündung verloren. Die Ladung verteilte sich am Donnerstagmorgen auf einer Länge von 50 Metern zwischen Illingen und Vaihingen an der Enz, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Vermutlich habe sich die Heckklappe geöffnet. Zu schnell sei der Lastwagen aber wohl nicht gefahren. An der Einmündung gebe es eine Ampel. Viele der Bierflaschen seien zerborsten. Die Straßenmeisterei sei angerückt um aufzuräumen. Der Verkehr auf der Bundesstraße 10 zwischen Illingen und Vaihingen an der Enz sei am Morgen kaum eingeschränkt gewesen.

