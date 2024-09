Ein Mann fährt mit einem Lastwagen in eine Kreuzung. Nach Polizei-Angaben zeigt die Ampel für ihn Rot. Es kommt zu einem Zusammenstoß - mit weitreichenden Folgen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer ist nach Polizei-Angaben an einer Kreuzung in Karlsruhe bei Rot über eine Ampel gefahren und mit einem Auto zusammengestoßen. Die 35-jährige Beifahrerin in dem Auto wurde bei dem Unfall am Morgen schwer verletzt. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der 49-jährige Lastwagenfahrer blieb laut Polizei unverletzt. Sowohl der Lastwagen als auch das Auto seien abgeschleppt worden. Weshalb der Lastwagenfahrer das rote Signal missachtete, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, wie eine Polizeisprecherin sagte.