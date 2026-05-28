Mitten in der Nacht fällt ein Laster samt Waschmaschinen-Ladung um. Was jetzt auf der B311 bei Tuttlingen los ist und warum Autofahrer Geduld brauchen.

Tuttlingen (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit einem umgekippten Lastwagen ist die Bundesstraße 311 bei Tuttlingen gesperrt worden. Autofahrer wurden nach Polizeiangaben umgeleitet. Der 47 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges wurde bei dem Unfall gegen Mitternacht schwer verletzt. Die Bergung des Fahrzeugs, das mit etwa 170 Waschmaschinen beladen war, dauerte auch am späten Vormittag noch an. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf etwa 200.000 Euro.

Das Fahrzeug kippte demnach aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve um und rutschte gegen eine Mauer. Dabei verteilte sich Treibstoff auf der Straße. Außerdem wurde ein Wagen beschädigt, der auf dem Gelände eines Autohauses stand.